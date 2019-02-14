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Легенда «Бенфики» Оскар Кардосо уничтожил соперника скримером со своей половины поля
Дайте Оскару «Оскара».
35-летний нападающий парагвайского «Либертада» Оскар Кардосо отличился в матче Кубка Либертадорес против боливийского «Стронгеста».
«Либертад» выиграл со счетом 5:1, а 35-летний Кардосо забил последний мяч в игре ударом со своей половины поля.
- Кардосо известен по выступлениям за «Бенфику», за которую он играл с 2007 по 2014 год.
- На счету парагвайского форварда 172 гола в составе лиссабонского клуба во всех турнирах.
- В Европе Оскар также выступал за «Трабзонспор» (2014-16) и «Олимпиакос» (2016-17).
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