Главный тренер парагвайского клуба закрутил роман с женой футболиста и был уволен

Главный тренер парагвайского клуба «Либертад» Леонель Альварес был отправлен в отставку по причине того, что вступил в любовную связь с женой футболиста команды.

По данным The Sun, 51-летний Альварес встречался с супругой полузащитника Эдгара Бенитеса – Пэтти Гонсалес. Сам коуч состоит в официальных отношениях с 31-летней Джоанной Гарсией, у пары есть дочь. Кроме того, у Альвареса есть еще двое детей от других отношений.

Жена Эдгара Бенитеса отрицает, что закрутила роман с главным тренером своего мужа.

Альварес возглавил «Либертад» в 2018 году. В турнирной таблице чемпионата Парагвая команда занимает восьмую строчку.

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