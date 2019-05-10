Эпичное побоище стенка на стенку в Кубке Либертадорес под хоровое пение болельщиков
Ультранасилие с музыкальным сопровождением.
Матч Кубка Либертадорес между аргентинским «Годой-Крус» и чилийским «Универсидад де Копсепсьон» закончился массовой дракой стенка на стенку.
В потасовке участвовали почти все полевые и запасные игроки обеих команд, по ее итогам судья показал две красные карточки. Болельщики своим песнопением сделали событие еще масштабнее и краше.
- «Годой Крус» добился минимальной победы благодаря голу полузащитника хозяев Анхеля Гонсалеса.
- Благодаря победе аргентинцы переместились на второе место в группе, дающее прямой выход в плей-офф.
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