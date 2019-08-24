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Игрок «Фламенго» развил скорость 38 км/ч и побил рекорд Бэйла

Игрок «Фламенго» развил скорость 38 км/ч и побил рекорд Бэйла
Eurosport

1 час назад

Впереди только Килиан Мбаппе.

Бразильский нападающий «Фламенго» Бруно Энрике развил скорость 38 км/ч в матче 1/4 финала Кубка Либертадорес против «Интернасьонала», сообщает официальный твиттер-аккаунт ФИФА.

Энрике опередил валлийского полузащитника Гарета Бэйла, чей рекорд составляет 36,9 км/ч. Самым быстрым футболистом современности считается Килиан Мбаппе из «ПСЖ» – он также демонстрировал скорость 38 км/ч.

  • «Фламенго» выиграл у «Интернасьонала» со счетом 2:0, Энрике забил оба мяча.
  • Ответная игра пройдет 29 августа.

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