В матче четвертьфинала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и эквадорским «ЛДУ Кито» защитник «ЛДУ» Кристиан Крус получил жуткую травму.

Он стелился под удар соперника, чтобы заблокировать мяч, и нога подвернулась под тело, сломавшись в районе большеберцовой кости. От боли спортсмен закрывал лицо футболкой.

На поле немедленно появились носилки. Нести их медперсоналу «ЛДУ» помогал защитник «Боки» Лисандро Лопес.

Матч завершился со счетом 0:0.

В 2019 году Крус отыграл за «ЛДУ Кито» 27 матчей.

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