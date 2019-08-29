Футболист бросился под мяч и получил страшнейший перелом ноги
Ужас на футбольном поле.
В матче четвертьфинала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и эквадорским «ЛДУ Кито» защитник «ЛДУ» Кристиан Крус получил жуткую травму.
Он стелился под удар соперника, чтобы заблокировать мяч, и нога подвернулась под тело, сломавшись в районе большеберцовой кости. От боли спортсмен закрывал лицо футболкой.
На поле немедленно появились носилки. Нести их медперсоналу «ЛДУ» помогал защитник «Боки» Лисандро Лопес.
- Матч завершился со счетом 0:0.
- В 2019 году Крус отыграл за «ЛДУ Кито» 27 матчей.
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