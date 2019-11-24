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Габигол забил на 89-й и 92-й минутах, удалился и добыл «Фламенго» Кубок Либертадорес

Габигол забил на 89-й и 92-й минутах, удалился и добыл «Фламенго» Кубок Либертадорес
Eurosport

1 час назад

Настолько жаркой концовки вы давно не видели.

В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» – 2:1.

До самой концовки матча вел аргентинский клуб. Рафаэль Борре открыл счет на 14-й минуте.

А затем случился Габигол. Нападающий замкнул прострел партнера на дальней штанге и вернул «Фламенго» в игру на 89-й минуте.

А в дополнительное время страйкер оформил для команды трофей – форвард растолкал двух защитников после верхового заброса и расстрелял вратаря.

На этом приключения Габриэла Барбосы не закончились – после второго гола он получил желтую за снятую футболку, а на 95-й минуте удалился за подколы в адрес фанатов соперника.

  • Барбоса принадлежит «Интеру» и выступает за «Фламенго» на правах аренды. Игрок наколотил 31 мяч в 37 матчах сезона.
  • «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес во второй раз в истории. Первый триумф датируется 1981 годом.
  • Впервые в истории финал турнира состоял из одного матча на заранее выбранном стадионе. Прежде чемпион определялся в двух играх.

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