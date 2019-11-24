Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар бешено отреагировал на победный гол «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес.

Клуб из Рио-де-Жанейро уступал «Ривер Плейт» до 89-й минуты матча, но победил со счетом 2:1 благодаря дублю Габриэла Барбосы. Неймар очень ярко топил за бразильский клуб и чуть не свихнулся после победной банки на 92-й минуте.

«Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес во второй раз в истории. Первый триумф датируется 1981 годом.

Неймар – воспитанник «Сантоса» – одного из главных соперников «Фламенго» на внутренней арене.

Неймар вместо похода на матч «ПСЖ» укатил в Барселону. Там он встретил богиню

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