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Неймар слетел с катушек от победного гола «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес

Неймар слетел с катушек от победного гола «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес
Eurosport

1 час назад

Ней рьяно поддерживает своих.

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар бешено отреагировал на победный гол «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес.

Клуб из Рио-де-Жанейро уступал «Ривер Плейт» до 89-й минуты матча, но победил со счетом 2:1 благодаря дублю Габриэла Барбосы. Неймар очень ярко топил за бразильский клуб и чуть не свихнулся после победной банки на 92-й минуте.

  • «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес во второй раз в истории. Первый триумф датируется 1981 годом.
  • Неймар – воспитанник «Сантоса» – одного из главных соперников «Фламенго» на внутренней арене.

Неймар вместо похода на матч «ПСЖ» укатил в Барселону. Там он встретил богиню

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