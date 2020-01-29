Университарио
    -
    3:30
    29.01.20
    Monumental
    Карабобо
      Кубок Либертадорес • 1-й отборочный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Университарио - Карабобо
      Кубок Либертадорес - 29 января 2020

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Университарио – Карабобо на Eurosport.ru! 29 января 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Gregorio Pérez или Антонио Франко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Университарио и Карабобо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Университарио и Карабобо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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