Макара
    -
    3:30
    05.02.20
    Bellavista
    Толима
      Кубок Либертадорес • 2-й отборочный раунд
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      Онлайн
      Макара - Толима
      Кубок Либертадорес - 5 февраля 2020

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Макара – Толима на Eurosport.ru! 5 февраля 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Paúl Vélez или Hernán Torres? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Макара и Толима и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Макара и Толима, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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