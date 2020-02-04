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Универсидад де Чили - Интернасьонал

Кубок Либертадорес - 5 февраля 2020

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Универсидад де Чили – Интернасьонал на Eurosport.ru! 5 февраля 2020 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Hernán Caputto или Эдуардо Коудет? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Универсидад де Чили и Интернасьонал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Универсидад де Чили и Интернасьонал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

