Универсидад де Чили
    -
    0:00
    05.02.20
    Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
    Интернасьонал
      Кубок Либертадорес • 2-й отборочный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Универсидад де Чили - Интернасьонал
      Кубок Либертадорес - 5 февраля 2020

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Универсидад де Чили – Интернасьонал на Eurosport.ru! 5 февраля 2020 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Hernán Caputto или Эдуардо Коудет? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Универсидад де Чили и Интернасьонал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Универсидад де Чили и Интернасьонал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет