Хорхе Вилстерманн
Завершено
0
3
-
1
0
1:00
25.09.20
Estadio Félix Capriles
Пеньяроль
Кубок Либертадорес • Группа С
Групповой этап
  • 2-ой тайм
  • Хорхе Вилстерманн
  • Пеньяроль
  • RodriguezАрраскаита
    79'
  • АльваресÁlvarez
    79'
  • TorresAcevedo
    79'
  • PellistriЭстоянофф
    79'
  • Хиско
    70'
  • TeransБритос
    68'
  • MartinezХиско
    67'
  • Хустиньяно
    67'
  • VacaБенегас
    63'
  • MelgarМелеан
    63'
  • ГарганоВадож
    56'
  • Rodriguez
    53'
  • Terans
    52'
  • 1-ый тайм
  • Хорхе Вилстерманн
  • Пеньяроль
  • Rodriguez
    45'
  • ReyesVaca
    23'
  • Монтеро
    12'
  • Melgar (P)
    11'
  • Формильяно
    3'
Перед матчем

Онлайн
Хорхе Вилстерманн - Пеньяроль
Кубок Либертадорес - 25 сентября 2020

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Хорхе Вилстерманн – Пеньяроль на Eurosport.ru! 25 сентября 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Кристиан Диас или Марио Саралегуи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хорхе Вилстерманн и Пеньяроль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хорхе Вилстерманн и Пеньяроль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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