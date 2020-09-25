Поделиться
- 2-ой тайм
- RodriguezАрраскаита79'
- АльваресÁlvarez79'
- TorresAcevedo79'
- PellistriЭстоянофф79'
- Хиско70'
- TeransБритос68'
- MartinezХиско67'
- Хустиньяно67'
- VacaБенегас63'
- MelgarМелеан63'
- ГарганоВадож56'
- Rodriguez53'
- Terans52'
- 1-ый тайм
- Rodriguez45'
- ReyesVaca23'
- Монтеро12'
- Melgar (P)11'
- Формильяно3'
Перед матчем
Онлайн
Хорхе Вилстерманн - Пеньяроль
Кубок Либертадорес - 25 сентября 2020
Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Хорхе Вилстерманн – Пеньяроль на Eurosport.ru! 25 сентября 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Кристиан Диас или Марио Саралегуи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хорхе Вилстерманн и Пеньяроль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хорхе Вилстерманн и Пеньяроль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет