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Коло Коло - Пеньяроль

Кубок Либертадорес - 16 сентября 2020

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Коло Коло – Пеньяроль на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 01:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Gualberto Jara или Марио Саралегуи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коло Коло и Пеньяроль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Коло Коло и Пеньяроль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

