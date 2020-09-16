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Коло Коло - Пеньяроль
Кубок Либертадорес - 16 сентября 2020
Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Коло Коло – Пеньяроль на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 01:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Gualberto Jara или Марио Саралегуи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коло Коло и Пеньяроль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Коло Коло и Пеньяроль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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