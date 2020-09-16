Deportivo Binacional
    -
    3:30
    16.09.20
    Эстадио Насьональ
    ЛДУ Кито
      Кубок Либертадорес • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Deportivo Binacional - ЛДУ Кито
      Кубок Либертадорес - 16 сентября 2020

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Deportivo Binacional – ЛДУ Кито на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Flabio Torres или Пабло Репетто? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Deportivo Binacional и ЛДУ Кито и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Deportivo Binacional и ЛДУ Кито, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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