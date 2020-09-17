Эстудиантес де Мерида
    -
    1:15
    17.09.20
    Estadio Metropolitano
    Альянса Лима
      Кубок Либертадорес • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Эстудиантес де Мерида - Альянса Лима
      Кубок Либертадорес - 17 сентября 2020

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Эстудиантес де Мерида – Альянса Лима на Eurosport.ru! 17 сентября 2020 года в 01:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Martin Brignani или Пабло Бенгоэхеа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эстудиантес де Мерида и Альянса Лима и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эстудиантес де Мерида и Альянса Лима, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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