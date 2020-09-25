Поделиться
- 2-ой тайм
- GonzálezСифуэнтес88'
- Надзарено87'
- Перес Петрони85'
- СанчесLaurenco82'
- Мота82'
- JorgeМота81'
- Мариньо80'
- Рохас Кайседо74'
- VillalvaРохас Кайседо71'
- ArthurРаниэл67'
- Пара65'
- ВаленсияБенитес57'
- 1-ый тайм
- ЛукасOliveira Nascimento45'
- Родригес41'
- Родригес38'
- Canga28'
- Лукас28'
- Валенсия25'
- Мариньо18'
Перед матчем
Онлайн
Delfín - Сантос
Кубок Либертадорес - 25 сентября 2020
Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Delfín – Сантос на Eurosport.ru! 25 сентября 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Miguel Zahzu или Цуца? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Delfín и Сантос и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Delfín и Сантос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет