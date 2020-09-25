Delfín
Завершено
1
1
-
2
0
5:00
25.09.20
Estadio Jocay
Сантос
Кубок Либертадорес • Группа G
Групповой этап
  • 2-ой тайм
  • Delfín
  • Сантос
  • GonzálezСифуэнтес
    88'
  • Надзарено
    87'
  • Перес Петрони
    85'
  • СанчесLaurenco
    82'
  • Мота
    82'
  • JorgeМота
    81'
  • Мариньо
    80'
  • Рохас Кайседо
    74'
  • VillalvaРохас Кайседо
    71'
  • ArthurРаниэл
    67'
  • Пара
    65'
  • ВаленсияБенитес
    57'
  • 1-ый тайм
  • Delfín
  • Сантос
  • ЛукасOliveira Nascimento
    45'
  • Родригес
    41'
  • Родригес
    38'
  • Canga
    28'
  • Лукас
    28'
  • Валенсия
    25'
  • Мариньо
    18'
Перед матчем

Онлайн
Delfín - Сантос
Кубок Либертадорес - 25 сентября 2020

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Delfín – Сантос на Eurosport.ru! 25 сентября 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Miguel Zahzu или Цуца? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Delfín и Сантос и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Delfín и Сантос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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