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- 2-ой тайм
- Сальвио88'
- RodríguezGarces Moreno87'
- AnguloDíaz82'
- ТевесКардона82'
- КампусаноCapaldo69'
- CastroCuesta65'
- Перерыв
- EstupiñanMosquera Palacios45'
- EscalanteMonges Avalos45'
- СольданоБоу45'
- 1-ый тайм
- Самбрано38'
- МарониObando37'
- Cadavid37'
- Кампусано32'
- Rodríguez26'
Перед матчем
Онлайн
Индепендьенте Медельин - Бока Хуниорс
Кубок Либертадорес - 25 сентября 2020
Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Индепендьенте Медельин – Бока Хуниорс на Eurosport.ru! 25 сентября 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Альдо Бобадилья или Мигель Анхель Руссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Индепендьенте Медельин и Бока Хуниорс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Индепендьенте Медельин и Бока Хуниорс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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