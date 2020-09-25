Индепендьенте Медельин
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    3:00
    25.09.20
    Estadio Atanasio Girardot
    Бока Хуниорс
    Кубок Либертадорес • Группа H
    Групповой этап
    • 2-ой тайм
    • Индепендьенте Медельин
    • Бока Хуниорс
    • Сальвио
      88'
    • RodríguezGarces Moreno
      87'
    • AnguloDíaz
      82'
    • ТевесКардона
      82'
    • КампусаноCapaldo
      69'
    • CastroCuesta
      65'
    • Перерыв
    • Индепендьенте Медельин
    • Бока Хуниорс
    • EstupiñanMosquera Palacios
      45'
    • EscalanteMonges Avalos
      45'
    • СольданоБоу
      45'
    • 1-ый тайм
    • Индепендьенте Медельин
    • Бока Хуниорс
    • Самбрано
      38'
    • МарониObando
      37'
    • Cadavid
      37'
    • Кампусано
      32'
    • Rodríguez
      26'
    Перед матчем

    Онлайн
    Индепендьенте Медельин - Бока Хуниорс
    Кубок Либертадорес - 25 сентября 2020

    Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Индепендьенте Медельин – Бока Хуниорс на Eurosport.ru! 25 сентября 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Альдо Бобадилья или Мигель Анхель Руссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Индепендьенте Медельин и Бока Хуниорс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Индепендьенте Медельин и Бока Хуниорс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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