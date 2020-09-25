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Индепендьенте Медельин - Бока Хуниорс

Кубок Либертадорес - 25 сентября 2020

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Индепендьенте Медельин – Бока Хуниорс на Eurosport.ru! 25 сентября 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Альдо Бобадилья или Мигель Анхель Руссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Индепендьенте Медельин и Бока Хуниорс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Индепендьенте Медельин и Бока Хуниорс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

