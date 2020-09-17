Расинг Клуб
    -
    23:00
    17.09.20
    Президент Перон
    Насьональ
      Кубок Либертадорес • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Расинг Клуб - Насьональ
      Кубок Либертадорес - 17 сентября 2020

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Расинг Клуб – Насьональ на Eurosport.ru! 17 сентября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Расинг Клуб и Насьональ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Расинг Клуб и Насьональ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет