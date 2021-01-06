Ривер Плейт - Палмейрас

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Ривер Плейт – Палмейрас на Eurosport.ru! 6 января 2021 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ривер Плейт и Палмейрас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ривер Плейт и Палмейрас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

