Сантос
    -
    1:15
    14.01.21
    Вила Бельмиро
    Бока Хуниорс
      Кубок Либертадорес • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Сантос - Бока Хуниорс

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Сантос – Бока Хуниорс на Eurosport.ru! 14 января 2021 года в 01:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Цуца или Мигель Анхель Руссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сантос и Бока Хуниорс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сантос и Бока Хуниорс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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