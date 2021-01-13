Палмейрас - Ривер Плейт

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Палмейрас – Ривер Плейт на Eurosport.ru! 13 января 2021 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Абель или Марсело Гальярдо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Палмейрас и Ривер Плейт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Палмейрас и Ривер Плейт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

