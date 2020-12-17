Расинг Клуб
    -
    3:30
    17.12.20
    Президент Перон
    Бока Хуниорс
      Кубок Либертадорес • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Расинг Клуб - Бока Хуниорс

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Расинг Клуб – Бока Хуниорс на Eurosport.ru! 17 декабря 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Себастьян Беккасесе или Мигель Анхель Руссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Расинг Клуб и Бока Хуниорс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Расинг Клуб и Бока Хуниорс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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