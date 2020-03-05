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Габигол подарил футболку с бутсами выбежавшему на поле фанату соперника и защитил его от секьюрити

Габигол подарил футболку с бутсами выбежавшему на поле фанату соперника и защитил его от секьюрити
Eurosport

49 мин. назад

Похоже, бразильский страйкер – всеобщий кумир не только на родине.

«Фламенго» обыграл «Атлетико Хуниор» в первом туре группового этапа Кубка Либертадорес – 2:1.

Габриэл Барбоса не забил, но все равно стал главным героем встречи. После финального свистка на поле выбежал болельщик колумбийской команды и в слезах повис на шее у бразильского нападающего. Габигол приобнял парня, попросил охранников не уводить его с поля, а потом подарил футболку и бутсы.

  • Оба гола за «Фламенго» забил Эвертон Рибейро.
  • В ноябре 2019 года дублем в концовке финала Кубка Либертадорес игрок принеc «Фламенго» первый триумф на турнире с 1981 года.

Габигол взял 24-й номер ради борьбы с гомофобией. В Бразилии число ассоциируется с ЛГБТ

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