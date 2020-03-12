Форвард сборной Того Эммануэль Адебайор дебютировал в стартовом составе парагвайской «Олимпии» в матче Кубка Либертадорес.

На 72-й минуте встречи против аргентинской «Дефенса и Хустисии» 36-летний нападающий полетел на мяч и не заметил правого вингера Энцо Коаччи. Адебайор высоко поднял ногу и, кажется, прописал сопернику хайкик.

Арбитр Виктор Каррильо не выдержал и тут же показал Эммануэлю прямую красную карточку. Клуб из Асунсьона все равно победил аргентинцев и вдесятером – 2:1.

Адебайор перешел в «Олимпию» в феврале 2020 года на правах свободного агента. Он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории парагвайского футбола.

За карьеру Эммануэль выступал за «Арсенал», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

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