Eurosport
Адебайор расстроился слухам об отмене боя Хабиба – он вынес соперника хайкиком в голову и удалился
Заслуженная красная.
Форвард сборной Того Эммануэль Адебайор дебютировал в стартовом составе парагвайской «Олимпии» в матче Кубка Либертадорес.
На 72-й минуте встречи против аргентинской «Дефенса и Хустисии» 36-летний нападающий полетел на мяч и не заметил правого вингера Энцо Коаччи. Адебайор высоко поднял ногу и, кажется, прописал сопернику хайкик.
Арбитр Виктор Каррильо не выдержал и тут же показал Эммануэлю прямую красную карточку. Клуб из Асунсьона все равно победил аргентинцев и вдесятером – 2:1.
- Адебайор перешел в «Олимпию» в феврале 2020 года на правах свободного агента. Он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории парагвайского футбола.
- За карьеру Эммануэль выступал за «Арсенал», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».
Самый сильный футболист планеты уложил соперника ударом в лицо и получил красную