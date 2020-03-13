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«Гремио» и «Интернасьонал» выдали матч с дракой на 90-й минуте и восемью удалениями
Заклятые соперники успели подраться в Кубке Либертадорес, прежде чем турнир остановил коронавирус.
Заклятые соперники «Гремио» и «Интернасьонал» впервые в истории встретились в Кубке Либертадорес и сразу выдали ядерный матч, заработав на двоих восемь красных карточек.
Началось все со стычки Лусиано из «Гремио» и Эденилсона из «Интера» прямо на глазах арбитра на 90-й минуте.
Следом разгорелась массовая драка. Кроме футболистов основы, в потасовку ввязались запасные игроки и представители персонала, включая тренерский штаб. Судья наградил красными карточками восьмерых футболистов – по четыре с каждой стороны.
Матч завершился со счетом 0:0.
- Позже розыгрыш Кубка Либертадорес приостановили из-за пандемии коронавируса. Вторая встреча бразильских грандов была намечена на 8 апреля.
- «Гремио» и «Интернасьонал» представляют город Порту-Алегри, их противостояние называется Гре-Нал и считается одним из самых горячих в Бразилии.
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