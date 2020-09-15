Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) разрешила аргентинскому клубу «Бока Хуниорс» выпустить на поле против парагвайского «Либертада» в Кубке Либертадорес зараженных коронавирусом футболистов.

КОНМЕБОЛ и комиссия организации по здравоохранению объяснила решение тем, что инфицированные игроки переносят вирус бессимптомно. Релиз цитирует Ole. Ранее сообщалось, что заражено около 50 процентов футболистов.

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В «Либертаде» жестко осудили произошедшее. «Ясно, что должны быть применены изначальные правила – тот, кто сдал положительный тест, не может играть. Зараженные иностранцы приедут и выйдут на поле? Мы все сходим с ума», – заявил президент «Либертада» Рубин ди Торе.

Также парагвайцы выпустили официальное заявление: «Клуб выражает полное негодование и неприятие, а также абсолютную озабоченность по поводу дифференцированного отношения к этим людям в ущерб здоровью населения Парагвая. Мы глубоко сожалеем, что КОНМЕБОЛ игнорирует собственные протоколы здравоохранения, нарушая фундаментальные принципы сосуществования, которые ставят под угрозу здоровье людей».

Матч «Либертада» и «Боки» запланирован на 18 сентября.

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