Бразильско-аргентинская схватка в Кубке Либертадорес как обычно получилась жаркой. «Сантос» и «Бока Хуниорс» выдали яркий матч с тремя голами и жесткими нарушениями, а еще добавили фанаты – которым, конечно же, нельзя находиться на стадионе из-за коронавируса.
Во втором тайме защитник «Боки» Франс Фабра, видимо, разъярился – на табло уже горел счет 3:0 в пользу «Сантоса». Футболист намеренно прошелся шипами по животу упавшего соперника и закономерно получил красную карточку.
Сильно досталось Лукасу Вериссимо из «Сантоса»: в первом тайме он получил по голове (доигрывать пришлось с фиксирующей повязкой), а затем ему неумышленно попали мячом между ног.
Отличились и фанаты: они не проникли на стадион, а их пиротехника – да. Болельщик пролетел над стадионом на парашюте и скинул на поле файер.
- «Сантос» выиграл со счетом 3:0.
- В финале команда сыграет с «Палмейрасом».