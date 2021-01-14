Бразильско-аргентинская схватка в Кубке Либертадорес как обычно получилась жаркой. «Сантос» и «Бока Хуниорс» выдали яркий матч с тремя голами и жесткими нарушениями, а еще добавили фанаты – которым, конечно же, нельзя находиться на стадионе из-за коронавируса.

Во втором тайме защитник «Боки» Франс Фабра, видимо, разъярился – на табло уже горел счет 3:0 в пользу «Сантоса». Футболист намеренно прошелся шипами по животу упавшего соперника и закономерно получил красную карточку.

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Сильно досталось Лукасу Вериссимо из «Сантоса»: в первом тайме он получил по голове (доигрывать пришлось с фиксирующей повязкой), а затем ему неумышленно попали мячом между ног.

Отличились и фанаты: они не проникли на стадион, а их пиротехника – да. Болельщик пролетел над стадионом на парашюте и скинул на поле файер.

«Сантос» выиграл со счетом 3:0.

В финале команда сыграет с «Палмейрасом».

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