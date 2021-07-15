Универсидад Католика
    -
    1:15
    15.07.21
    Estadio San Carlos de Apoquindo
    Палмейрас
      Кубок Либертадорес • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Универсидад Католика - Палмейрас

      Футбол. Следите за матчем Универсидад Католика – Палмейрас на Eurosport.ru! 15 июля 2021 года в 01:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Густаво Пойет или Абель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Универсидад Католика и Палмейрас и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Универсидад Католика и Палмейрас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет