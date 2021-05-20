«Ривер Плейт» обыграл «Санта-Фе» в рамках Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах. Матч завершился со счетом 2:1.

Накануне в команде произошла вспышка коронавируса: из-за болезни выбыли 25 игроков, включая всех голкиперов. КОНМЕБОЛ не разрешила «Ривер Плейту» дозаявить вратарей из молодежного состава, и в ворота встал опорный полузащитник Энцо Перес.

35-летний полевой игрок совершил пять сэйвов, а одноклубники постарались и быстро сделали отрыв, забив на третьей и шестой минутах. Футболистам «Санта-Фе» удалось пробить вратаря-новичка только на 73-й минуте.

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В Европе Перес выступал за «Бенфику» и «Валенсию».

Он стал вице-чемпионом мира-2014 в составе сборной Аргентины, участвовал на ЧМ-2018 в России.

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