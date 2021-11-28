В Латинской Америке завершился финал Кубка Либертадорес между «Палмейрасом» и «Фламенго». Второй раз подряд Кубок завоевали футболисты клуба из Сан-Паулу. Однако противостояние запомнилось не только эффектной концовкой и волевой победой «Палмейраса» в добавленное время. Всех удивил и развеселил игрок номинальных хозяев, продемонстрировавший самую нелепую симуляцию уикэнда.

Судья чуть не сломал спину игроку

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Примерно так выглядело падение нападающего «Палмейраса». Дейверсон Брум Силва Акоста на последней минуте устроил настоящее шоу: «Оскар» лучшие актеры получают в марте, и Дейверсон точно должен быть в списке претендентов на эту престижную награду.

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Автор единственного гола на последней минуте слишком долго возвращался из-за боковой. Арбитр матча, аргентинец Нестор Питана, решил поторопить футболиста и со спины слегка похлопал его между лопаток.

Дейверсон не разобрался в ситуации, подумал, что его коснулся противник, и решил действовать: видимо, герой финала увидел возможность затянуть время еще на несколько секунд, а потому просто рухнул на газон. Парень действительно очень выразительно страдал и катался на газоне. После Дейверсон заявил, что обидчик нанес ему повреждение, поэтому игра была остановлена.

Дейверсон Фото: Getty Images

Кстати, этот парень давно известен актерскими способностями. В прошлом году Дейверсон играл за «Хетафе»: в одном из матчей в него с трибун прилетела зажигалка, но реакцию он выдал такую, будто в него выстрелили из крупнокалиберного оружия. Затем парень поиграл за «Алавес» и запомнился фанатам тем, что скандально плюнул в Диего Година, но практически сразу получил плевок в ответ. Теперь в арсенале Дейверсона есть ранение от арбитра. Но, скорее всего, болельщики простят форварду его неспортивное поведение, ведь «Палмейрас» снова выиграл желанный трофей.

Дейверсон после попадания зажигалки в матче «Хетафе» – «Аякс» Фото: Getty Images

«Палмейрас» стал чемпионом второй раз подряд

Матч прошел в уругвайском Монтевидео. Первый гол в прошедшей встречи был забит на пятой минуте усилиями полузащитника «Палмейраса» Рафаэля Вейги. На 72-й минуте форвард соперников Габриэль Барбоза уверенно сравнял счет, точно откликнувшись на передачу Джорджиана де Арраскаэты. Победный гол состоялся в овертайме – ее автором стал как раз Дейверсон.

«Палмейрас», в составе которого выступает бывший игрок «Спартака» Луис Адриано, добился своей третьей победы на Кубке Либертадорес. Адриано весь матч просидел в запасе, но надел уже вторую медаль победителя главного клубного турнира Нового света.

«Палмейрас» – чемпион Кубка Либертадорес Фото: Getty Images

В прошлом году команда из Сан-Паулу также стала обладателем престижного трофея: в финале «зеленые» обыграли «Сантос» (1:0). А первый клубный триумф датируется 1999-м – тогда был побежден колумбийский «Депортиво» Кали (0:1, 2:1 и 4:3 по пенальти). По числу побед «Палмейрас» сравнялись с другими бразильским топами – «Сан-Паулу», «Гремио» и «Сантосом». Впереди только уругвайский «Пеньяроль» (5 побед) и четыре аргентинские команды. Абсолютный рекордсмен – «Индепендьенте» с семью трофеями.

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