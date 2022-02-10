Универсидад Сесар Вальехо
    -
    3:30
    10.02.22
    Эстадио Насьональ
    Олимпия
      Кубок Либертадорес • 1-й отборочный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Универсидад Сесар Вальехо - Олимпия

      Футбол. Следите за матчем Универсидад Сесар Вальехо – Олимпия на Eurosport.ru! 10 февраля 2022 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, José Del Solar или Хулио Сесар Касерес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Универсидад Сесар Вальехо и Олимпия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Универсидад Сесар Вальехо и Олимпия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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