Этот гол войдет в учебники клоунады, а защитников «Росарио» возьмут в цирковое училище без экзаменов
Самым странный гол вечера.
Матч чемпионата Перу-2018/19 между «Мельгаром» и «Спорт Росарио» запомнится фантастическим голом хозяев.
На 37-й минуте они разыграли аут, защитники гостей почему-то оставили вратаря одного с нападающими «Мельгара», но тот зацепил мяч, после чего два защитника-акробата «Росарио» устроили шоу.
- Автогол записали на Пауло Гойонече.
- «Мельгар» выиграл со счетом 2:1 благодаря пенальти на 95-й минуте.
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