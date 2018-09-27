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Этот гол войдет в учебники клоунады, а защитников «Росарио» возьмут в цирковое училище без экзаменов

Этот гол войдет в учебники клоунады, а защитников «Росарио» возьмут в цирковое училище без экзаменов
Eurosport

1 час назад

Самым странный гол вечера.

Матч чемпионата Перу-2018/19 между «Мельгаром» и «Спорт Росарио» запомнится фантастическим голом хозяев.

На 37-й минуте они разыграли аут, защитники гостей почему-то оставили вратаря одного с нападающими «Мельгара», но тот зацепил мяч, после чего два защитника-акробата «Росарио» устроили шоу.

  • Автогол записали на Пауло Гойонече.
  • «Мельгар» выиграл со счетом 2:1 благодаря пенальти на 95-й минуте.

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