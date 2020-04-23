Экс-игрок «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала» не поможет родной стране.

Эммануэль Адебайор заявил, что не будет жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом в родном Того.

«Я всегда делаю вещи в соответствии с желаниями моего сердца, а не в соответствии со словами других людей. Мне жаль, что меня сравнивают с Самюэлем Это'о и Дидье Дрогба, спрашивая, почему у меня нет фонда или почему я не делаю пожертвования, как будто это я принес коронавирус в Того. Я не тот и не другой, я – это я, Эммануэль Адебайор, всегда делаю, что хочу. Совет для ждущих от меня благотворительности – я не буду этого делать. Все понятно и очень просто. Спасибо и хорошего дня», – сказал нападающий в лайве на фейсбуке.

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В Того 88 случаев заражения коронавирусом.

36-летний футболист играет за парагвайскую «Олимпию» – на родине предположили, что именно игрок привез болезнь в Того.

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