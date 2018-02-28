Ювентус
    -
    19:30
    28.02.18
    Ювентус Арена
    Аталанта
      Кубок Италии • Полуфинал
      Плей-оффСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Аталанта
      Кубок Италии - 28 февраля 2018

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Ювентус – Аталанта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 28 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимилиано Аллегри или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ювентус – Аталанта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ювентус и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Ювентус - Аталанта Кубок Италии in live video
          
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      Данил Тармасинов
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      До финала Кубка «Ювентусу» нужно лишь еще раз приструнить «Аталанту». В Бергамо «бьянконери» забили один мяч и этого маловато.

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