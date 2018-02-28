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Смотри ответку «Ювентуса» и «Аталанты» прямо в приложении Eurosport

Смотри ответку «Ювентуса» и «Аталанты» прямо в приложении Eurosport
Eurosport

25 мин. назадОбновлено

Не пропусти не минуты битвы за выход в финал.

Eurosport Player :

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«Ювентус» и «Аталанта» сошлись в получинале Кубка Италии по футболу. Первый матч выиграл туринский клуб – 1:0. В ответном «Юве» играет на своем поле и имеет отличные шансы снова выйти в финал.

А у тебя есть отличные шансы посмотреть матч прямо в приложении Eurosport. Теперь в нем доступна опция просмотра трансляций Eurosport Player. Для этого отправляйся на вкладку LIVE, выбирай программу для просмотра, вводи учетные данные Eurosport Player и наслаждайся топовым футболом. Или снукером. Или теннисом. Ведь Eurosport Player все это показывает.

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