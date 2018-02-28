Смотри ответку «Ювентуса» и «Аталанты» прямо в приложении Eurosport

«Ювентус» и «Аталанта» сошлись в получинале Кубка Италии по футболу. Первый матч выиграл туринский клуб – 1:0. В ответном «Юве» играет на своем поле и имеет отличные шансы снова выйти в финал.

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