Фиорентина
    -
    20:15
    30.01.19
    Артемио Франки
    Рома
      Кубок Италии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Фиорентина - Рома
      Кубок Италии - 30 января 2019

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Фиорентина – Рома на Eurosport.ru! 30 января 2019 года в 20:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Эусебио Ди Франческо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Рома и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фиорентина и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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