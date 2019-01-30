Аталанта
    -
    22:45
    30.01.19
    Стадион Атлети Адзурри д'Италия
    Ювентус
      Кубок Италии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Аталанта - Ювентус
      Кубок Италии - 30 января 2019

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Аталанта – Ювентус на Eurosport.ru! 30 января 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аталанта и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      В этом матче будет Криштиану Роналду, поэтому он автоматически хорош.

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