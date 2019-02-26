Лацио
    -
    23:00
    26.02.19
    Олимпийский стадион (Рим)
    Милан
      Кубок Италии • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Лацио - Милан
      Кубок Италии - 26 февраля 2019

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Лацио – Милан на Eurosport.ru! 26 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Дженнаро Гаттузо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лацио и Милан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лацио и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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