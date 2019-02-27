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Фиорентина - Аталанта

Кубок Италии - 27 февраля 2019

Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Фиорентина – Аталанта на Eurosport.ru! 27 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Аталанта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Фиорентина и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

