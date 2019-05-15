Аталанта
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    21:45
    15.05.19
    Олимпийский стадион (Рим)
    Лацио
    Кубок Италии • Финал
    Плей-офф
    • 2-ой тайм
    • Аталанта
    • Лацио
    • Корреа
      90'
    • Марушич
      87'
    • Де РонПашалич
      85'
    • КастаньГосенс
      85'
    • СапатаБэрроу
      84'
    • Милинкович-Савич
      82'
    • Фройлер
      79'
    • АльбертоМилинкович-Савич
      78'
    • ИммобилеКайседо
      66'
    • Лукас
      57'
    • 1-ый тайм
    • Аталанта
    • Лацио
    • Сапата
      41'
    • Лулич
      39'
    • Масьелло
      37'
    • БаштушРаду
      36'
    • Баштуш
      24'
    Перед матчем

    Онлайн
    Аталанта - Лацио
    Кубок Италии - 15 мая 2019

    Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Аталанта – Лацио на Eurosport.ru! 15 мая 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Аталанта и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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