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- 2-ой тайм
- Корреа90'
- Марушич87'
- Де РонПашалич85'
- КастаньГосенс85'
- СапатаБэрроу84'
- Милинкович-Савич82'
- Фройлер79'
- АльбертоМилинкович-Савич78'
- ИммобилеКайседо66'
- Лукас57'
- 1-ый тайм
- Сапата41'
- Лулич39'
- Масьелло37'
- БаштушРаду36'
- Баштуш24'
Перед матчем
Онлайн
Аталанта - Лацио
Кубок Италии - 15 мая 2019
Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Аталанта – Лацио на Eurosport.ru! 15 мая 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аталанта и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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