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Дебютный гол Кшиштофа Пёнтека за «Милан», который он подкрепил магическим шедевром

Дебютный гол Пёнтека за «Милан», который он подкрепил магическим шедевром
Eurosport

1 час назад

Поляк оправдал уже 2 миллиона из 35!

«Милан» огорошил «Наполи» в четвертьфинальном матче Кубка Италии. Несколькими днями ранее, в выходные, Кшиштоф Пёнтек дебютировал за «Милан» в игре с тем же «Наполи» в рамках Серии А и не забил.

Поляк так обиделся, что наказал партенопеев уже на 10-й минуте игры, идеально реализовав шикарный заброс на ход от Лукаса Пакеты.

Спустя 16 минут Кшиштоф блеснул еще ярче. Снова отличный пас – на этот раз от Диего Лаксальта. Следом Пёнтек сместился в центр, уходя от Калиду Кулибали, и мощно пробил в дальний угол.

  • В июле Пёнтек был куплен «Дженоа» у «Краковии» за 4,5 млн евро.
  • В 22 матчах за «грифонов» Кшиштоф наколотил 19 мячей.
  • Спустя полгода «Дженоа» получил от «Милана» за поляка 35 млн евро.
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