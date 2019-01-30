Eurosport
Дебютный гол Кшиштофа Пёнтека за «Милан», который он подкрепил магическим шедевром
Поляк оправдал уже 2 миллиона из 35!
«Милан» огорошил «Наполи» в четвертьфинальном матче Кубка Италии. Несколькими днями ранее, в выходные, Кшиштоф Пёнтек дебютировал за «Милан» в игре с тем же «Наполи» в рамках Серии А и не забил.
Поляк так обиделся, что наказал партенопеев уже на 10-й минуте игры, идеально реализовав шикарный заброс на ход от Лукаса Пакеты.
Спустя 16 минут Кшиштоф блеснул еще ярче. Снова отличный пас – на этот раз от Диего Лаксальта. Следом Пёнтек сместился в центр, уходя от Калиду Кулибали, и мощно пробил в дальний угол.
- В июле Пёнтек был куплен «Дженоа» у «Краковии» за 4,5 млн евро.
- В 22 матчах за «грифонов» Кшиштоф наколотил 19 мячей.
- Спустя полгода «Дженоа» получил от «Милана» за поляка 35 млн евро.
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