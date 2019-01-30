«Фиорентина» всадила 7 пуль в «Рому», особо свирепствовали Федерико Кьеза и Симеоне-младший
Дело уже расследует полиция разгромов.
«Фиорентина» уничтожила на «Артемио Франки» «Рому» в матче четвертьфинала Кубка Италии со счетом 7:1.
Седьмая минута и Кьеза начал разгром ударом с 10 метров.
Через 10 минут он же оформил дубль после выхода один на один.
Ответный гол провел Коларов после удара с линии штрафной. Это было последнее приятное событие для «волков».
Восстановил преимущество в два мяча Муриэль ударом в касанием.
Разгромным счет сделал Марко Бенасси.
На 74-й минуте хет-трик оформил Кьеза.
А на 79-й и 89-й минуте дублем довершил ужас римлян Джованни Симеоне.
- В еще одном матче четвертьфинала «Милан» был сильнее «Наполи».
- «Аталанта» и «Ювентус» сыграют вечером 30 января, «Интер» и «Лацио» – 31-го.
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