«Фиорентина» всадила 7 пуль в «Рому», особо свирепствовали Федерико Кьеза и Симеоне-младший

«Фиорентина» уничтожила на «Артемио Франки» «Рому» в матче четвертьфинала Кубка Италии со счетом 7:1.

Седьмая минута и Кьеза начал разгром ударом с 10 метров.

Через 10 минут он же оформил дубль после выхода один на один.

Ответный гол провел Коларов после удара с линии штрафной. Это было последнее приятное событие для «волков».

Восстановил преимущество в два мяча Муриэль ударом в касанием.

Разгромным счет сделал Марко Бенасси.

На 74-й минуте хет-трик оформил Кьеза.

А на 79-й и 89-й минуте дублем довершил ужас римлян Джованни Симеоне.

В еще одном матче четвертьфинала «Милан» был сильнее «Наполи».

«Аталанта» и «Ювентус» сыграют вечером 30 января, «Интер» и «Лацио» – 31-го.

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