Twitter

«Фиорентина» всадила 7 пуль в «Рому», особо свирепствовали Федерико Кьеза и Симеоне-младший

«Фиорентина» всадила 7 пуль в «Рому», особо свирепствовали Кьеза и Симеоне-младший
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 52 мин. назад

Дело уже расследует полиция разгромов.

«Фиорентина» уничтожила на «Артемио Франки» «Рому» в матче четвертьфинала Кубка Италии со счетом 7:1.

Седьмая минута и Кьеза начал разгром ударом с 10 метров.

Через 10 минут он же оформил дубль после выхода один на один.

Ответный гол провел Коларов после удара с линии штрафной. Это было последнее приятное событие для «волков».

Восстановил преимущество в два мяча Муриэль ударом в касанием.

Разгромным счет сделал Марко Бенасси.

На 74-й минуте хет-трик оформил Кьеза.

А на 79-й и 89-й минуте дублем довершил ужас римлян Джованни Симеоне.

  • В еще одном матче четвертьфинала «Милан» был сильнее «Наполи».
  • «Аталанта» и «Ювентус» сыграют вечером 30 января, «Интер» и «Лацио» – 31-го.
Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

Кубок Италии

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Уильямс бодро начал защиту титула в Германии с 127-очковой серии

00:50
Популярные видео
Обзор «Коламбус» – «Баффало» надо посмотреть ради пафосного Панарина в шапке и песочном пиджаке
1 959 просмотров10 ч
«Дьяволы» разнесли «Питтсбург» в гостях, будто против них играли не Кросби с Малкиным, а дети с д
1 797 просмотров29/01 в 11:50