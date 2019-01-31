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3 росчерка пера, которыми «Аталанта» зачеркнула мечты Криштиану Роналду о требле

3 росчерка пера, которыми «Аталанта» зачеркнула мечты Криштиану о требле
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

У португальца и «Ювентуса» остались надежды только на дубль.

«Аталанта» прервала серию из четырех побед «Ювентуса» в Кубке Италии. Судьба встречи была решена за 2 минуты.

На 37-й минуте «бьянконери» потеряли мяч на своей половине поле, Тимоти Кастань вышел на ударную позицию и с линии штрафной открыл счет.

Спустя всего 2 минуты новая контратака бергамасков завершилась выстрелом Дувана Сапаты впритирку со штангой.

В конце матча точку на мечтах Роналду о золотом требле поставил все тот же Сапата.

  • Криштиану зачем-то отыграл все 90 минут.
  • В полуфинал Кубка Италии помимо «Аталанты» вышли «Милан» и «Фиорентина».
  • Последнее место в четверке разыграют «Интер» и «Лацио».
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