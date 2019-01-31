3 росчерка пера, которыми «Аталанта» зачеркнула мечты Криштиану Роналду о требле

«Аталанта» прервала серию из четырех побед «Ювентуса» в Кубке Италии. Судьба встречи была решена за 2 минуты.

На 37-й минуте «бьянконери» потеряли мяч на своей половине поле, Тимоти Кастань вышел на ударную позицию и с линии штрафной открыл счет.

Спустя всего 2 минуты новая контратака бергамасков завершилась выстрелом Дувана Сапаты впритирку со штангой.

В конце матча точку на мечтах Роналду о золотом требле поставил все тот же Сапата.

Криштиану зачем-то отыграл все 90 минут.

В полуфинал Кубка Италии помимо «Аталанты» вышли «Милан» и «Фиорентина».

Последнее место в четверке разыграют «Интер» и «Лацио».

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке