«Тебя даже диарея не беспокоит?» Пепе Рейна – о конкуренции с Касильясом и победе над бесплодием

В программе Бертина Осборне «Mi casa es la tuya» («Мой дом – твой дом») 36-летний харизматичный вратарь Пепе Рейна впервые рассказал о личных проблемах, об отношениях с Касильясом, а еще раскрыл секрет триумфов сборной Испании.

О Касильясе

Клубная карьера Рейны удалась, в его резюме есть такие команды, как «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария». Со сборной он становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

«Я был на четырех ЧМ, правда, играл нечасто», – подчеркнул Пепе. К сожалению, большую часть времени он провел в тени Касильяса. «Я спрашивал у Икера: ты что, никогда не простужаешься? И у тебя ничего не болит? Даже диарея не беспокоит?» – шутил Пепе. За пределами поля их связывает крепкая дружба. Видеозвонок во время программы показал, как тепло игроки отзываются друг о друге, в таких отношениях нет места соперничеству.

Давид де Хеа, Икер Касильяс и Пепе РейнаEFE

О роли в сборной

В национальной команде у каждого свое место. Рейна смирился с положением шутника и вдохновителя коллектива: «Вначале мне даже это нравилось, но, признаюсь, со временем устал от этой роли. Считаю, что заслуженно нахожусь в сборной, благодаря исключительно спортивным достижениям». Пепе не вызывали на последние матчи, но карьеру он не заканчивал.

О секрете «Ла Рохи»

Иногда сложно объяснить причины удачной серии той или иной команды. Но для Рейны в сборной Испании все очевидно: «Дело в «Кола-као» с круассанами». Однажды накануне важного матча Пепе позвал всех игроков на какао с десертом, своеобразный тимбилдинг. На следующий день Испания выиграла. Вратарь связал эти факты, и ритуал стал неотъемлемой частью подготовки.

О суевериях

Шоу Рейны перед любой игрой обязательно начинается с посещения автозаправки. «Однажды, после отличного матча на ноль, я задумался, что необычного сделал сегодня, и вспомнил – перед встречей заправил машину. Теперь делаю это постоянно в одном и том же месте. Конечно, мне стыдно, но главное же – результат», – оправдывается футболист.

Перед выходом на поле – отдельный процесс. «Всех игроков сопровождают дети, но это не мой случай, я даже своего бы отпустил. Мне требуется полная концентрация. Два шага с правой, дотрагиваюсь до травы и крещусь. Затем обхожу всех защитников, начиная с левого фланга. Иду к воротам, оббиваю бутсы о правую штангу, делаю четыре шага – подпрыгивая дотрагиваюсь до перекладины, затем подхожу к противоположной штанге, четыре шага в центр и становлюсь с правой ноги в воротах. Три раза вперед по шесть шагов, столько же назад, разминаюсь немного, пару движений влево-вправо, смотрю на жену, бью себя в грудь. Все. Я спокоен. Можно начинать», – на полном серьезе пояснил Рейна.

О кумире детства

Вратарь «Милана» начинал в школе «Барсы». Сыну известного голкипера Мигеля Рейны с детства приходилось доказывать, что попал он туда не по знакомству. «Когда взрослеешь, тебя постоянно сравнивают с отцом. Бывали моменты, которые просто нужно пережить. Очень боюсь, что с сыном повторится та же история. Ведь он вратарь в кантере «Милана». Я предупредил его, будет трудно», – поделился Пепе.

Рейна практически не видел игры отца, лишь на записях, поэтому его кумиром был Андони Субисаррета. Во время финала Кубка Короля в 1990-м между «Барселоной» и «Реалом» брошенный с трибун предмет угодил в голову баску. Обеспокоенный Пепе потащил папу в раздевалку, чтобы узнать, все ли в порядке. «Отец позвал Андони к нам, и проницательный Субисаррета подарил мне свои перчатки. Как сейчас это помню и следы крови на них. С тех пор голкипер «Барселоны» стал для меня особенным».

О проблемах со здоровьем

Рейна впервые признался, что могло омрачить его счастливый брак с Иоландой Руис, и выдал гордый монолог. «У меня диагностировали варикоцеле, приводящее к бесплодию. Врачи сказали, что практически нет шансов иметь своих детей, нужно смириться с фактом или взять ребенка из приюта. К счастью, они ошиблись. Надо заглянуть к тем медикам, показать им мое семейство. Сейчас у меня пятеро детей: Греция, Альма, Лука, Тьяго и Сира, все чертовски похожи на меня».

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