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«Аталанта» – «Лацио». Матч за титул, который не достанется «Ювентусу» с Криштиану

«Аталанта» – «Лацио». Матч за титул, который не достанется «Ювентусу» с Криштиану
Артем Буторин

Вчера в 14:44Обновлено 19 ч. назад

Найди «Ювентус».

Скорее всего, вы перечитываете заголовок и не понимаете – где «Ювентус»? Туринцы брали титул четыре года подряд, но сейчас вдруг остановились в четвертьфинале – «бьянконери» выбросили как раз бергамаски. И тем круче – всем уже надоел «Ювентус», а финал без вечного чемпиона только разогревает интригу.

«Аталанта» проводит фантастический сезон: за два тура до конца бергамаски идут четвертыми, претендуют на место в Лиге чемпионов и добрались до финала Кубка. Последний раз «черно-синие» играли там в 1996 году, а брали титул в пыльном 1963-м. У «Лацио» в этом плане чуть проще – «орлы» заработали чашку в 2013-м.

Кубок – последний шанс Индзаги спасти сезон. Римляне опять провалили финиш Серии А, пролетели мимо Лиги чемпионов и закрепились лишь на восьмом месте. Победа в финале при своих болельщиках сильно выручит Симоне.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Аталанты» все просто и понятно – игру пропустит лишь защитник Толой. А вот Индзаги максимально всех запутал на пресс-конференции. Ожидалось, что матч пропустит Милинкович-Савич, но Симоне допустил выход серба. Несмотря на то, что Сергей не играл с 24 апреля.

Еще коуч нагнал тумана, добавив, что выйти могут как Корреа с Кайседо (а не Иммобиле), так и Марушич вместо Ромуло. Но вроде все здоровы.

А вот кто точно не сыграет, так это Бериша и Лукаку – парни травмированы.

Форма

Бергамаски набрали страшный ход – всего четыре ничьи в 13 последних матчах. «Черно-синие» в этих играх не дрогнули перед «Интером» (0:0) и сломали «Наполи» (2:1) с «Лацио» (3:1). Последнее поражение Гасперини потерпел в феврале.

У «Лацио» все хуже: четыре победы в девяти последних матчах. Особенно выделяются проигрыши от СПАЛ и мертвейшего «Кьево».

Кто что сказал

Джанпьеро Гасперини, главный тренер «Аталанты»: «Нам предстоит сыграть против сильной команды, но мои игроки сконцентрированы. Мы уже неоднократно показывали себя как команда, которая в состоянии абстрагироваться от происходящего вокруг. Мы обыграли «Лацио» в Серии А – думаю, у нас есть шанс одержать еще одну победу.

Победа над «Лацио» 10 дней назад придает нам уверенности, но в финале нет фаворита. Если вы хотите навязать нам эту роль, я приму это, хоть это и странно, учитывая против какой команды мы играем. Кубок Италии или Лига чемпионов? Сейчас я смотрю на этот трофей... он очень красив. Сейчас мы сосредоточены на Кубке, но должны приложить все усилия, чтоб выполнить обе задачи». (официальный сайт «Аталанты»)

Симоне Индзаги, главный тренер «Лацио»: «Еврокубки – еще одна причина провести отличный матч. Парни знают, что это самый короткий путь. Потом у нас будет два тура, но сейчас наша концентрация только на финале.

Мы встречались с «Аталантой» дважды, оба раза проиграли. Две недели назад мы провели игру, которая научила нас многому. Это команда, которая делает необычные вещи с отличным тренером.

Это важнейший матч, мы играем на нашем стадионе перед нашими тифози. Нам повезло, что у нас много игроков, которые знают, как играть в таких матчах. Мы должны показать свою лучшую игру». (официальный сайт «Лацио»)

Лицом к лицу

  • «Аталанта» и «Лацио» провели между собой 33 матча. Римляне победили 16 раз, бергамаски – девять.
  • «Аталанта» выиграла оба матча в этом сезоне: 3:1 и 1:0.
  • В последний раз «Лацио» обыгрывал бергамасков в январе 2017-го – 2:1.
  • На пути к финалу «Аталанта» прошла «Кальяри», «Ювентус» и «Фиорентину».
  • «Лацио» оставил за бортом «Новару», «Интер» и «Милан».
  • Сапата – второй бомбардир Серии А. У него 22 мяча в 35 матчах.
  • Иммобиле – лучший у «Лацио». Чиро настрелял 14 банок в 34 играх.
Чиро Иммобиле, «Лацио»

Чиро Иммобиле, «Лацио»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Луки Банти. В этом сезоне 45-летний рефери работал на четырех матчах «Лацио»: при нем римляне сделали «Парму» (4:1), сыграли вничью с «Миланом» (1:1) и уступили «Дженоа» (1:2) с «Наполи» (1:2).

«Аталанта» при Банти сгоняла 2:2 с «Ювентусом»,

В центре внимания

Герой

Атака «Аталанты» проводит потрясающий сезон – особо выделяется Иличич. Прошлым летом Йосип перенес тяжелую травму и думал о завершении карьеры. Но сейчас он здоров и проводит один из лучших сезонов в карьере: в Серии А у него 11+7. Финал Кубка Италии – идеальный способ завершить сказочный сезон.

Лузер

Совсем недавно «Лацио» уступил «Аталанте» (1:3) в чемпионате Италии – матч стал кошмаром для Уоллеса. Римляне учтут ошибки и уберут бразильца из состава, поэтому слабым звеном будет выглядеть правый фланг. Большая нагрузка выпадет на Ромуло – ему предстоит закрыть Папу Гомеса (10+10 во всех турнирах) и Тимоти Кастаня (5+2).

Ромуло, «Лацио»

Ромуло, «Лацио»Eurosport

Котировки букмекеров

Победа «Аталанты»: 2,68

Ничья: 3,22

Победа «Лацио»: 2,68

«Аталанта» возьмет трофей за 2,68

Бергамаски – фавориты финала, они получили высокий коэффициент только из-за того, что «Лацио» сыграет дома. «Аталанта» набрала отличную форму под конец сезона – 13 матчей без поражений. Домашняя арена «Лацио» их тоже не смутит – всего 10 дней назад «черно-синие» наказали римлян со счетом 3:1.

Все эти факты сопровождаются возможными потерями «орлов» в составе (все еще под вопросом Милинкович-Савич и Стракоша, не сыграет Бериша и Лукаку). «Аталанта» на пике – она должна вновь разобраться с «Лацио» и взять кубок.

«Аталанта» одержит волевую победу за 5,80

В пяти последних матчах Серии А бергамаски одержали пять побед – три из них оказались волевыми. «Черно-синие» первыми пропустили от «Лацио», Наполи» и «Фиорентины». Такое количество побед на характере не может быть случайностью – Гасперини научил парней биться до конца.

Так будет и в финале: «Лацио» при родной публике побежит в атаку, откроет счет и только разозлит гостей. Пример – матч этих команд 5 мая.

Милинкович-Савич пробьет в створ за 1,72

Один из лидеров «Лацио» бьет по воротам в среднем 2,5 раза за игру. Выше него по этому показателю только Луис Альберто и Чиро Иммобиле. Самый бодрый букмекер Tennisi предлагает рискнуть и поверить в то, что Милинкович-Савич попадет в створ больше 0,5 раза с коэффициентом 1,72.

Если не верите в меткость сербского полузащитника, по этой же линии можно поставить на количество офсайдов Милинкович-Савича. В Серии А игрок оказывается в положении вне игры 0,4 раза за матч. Поставив на меньше 0,5 офсайда у Сергея в финале 1000 рублей (кф 1,5), вы поднимите бодрые 500.

Ориентировочные составы

«Лацио»

Ориентировочный состав «Лацио»

«Аталанта»

Аталанта, 11

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