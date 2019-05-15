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«Лацио» в седьмой раз выиграл Кубок Италии

«Лацио» в седьмой раз выиграл Кубок Италии
Eurosport

16 ч. назад

Римский клуб сравнялся по числу национальных кубков с «Интером».

Римский «Лацио» стал обладателем Кубка Италии в сезоне-2018/19.

Команда Симоне Индзаги в решающем матче оказалась сильнее «Аталанты» – 2:0. Забитыми мячами отметились серб Сергей Милинкович-Савич и аргентинец Хоакин Корреа.

  • «Лацио» выиграл Кубок Италии в седьмой раз в истории.
  • «Аталанта» побеждала в турнире один раз – в 1963 году.
  • В настоящий момент команда из Бергамо занимает четвертую лигочемпионскую строчку в Серии A, «Лацио» идет на восьмом месте.

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