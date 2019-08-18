Фиорентина
    -
    19:15
    18.08.19
    Артемио Франки
    Монца
      Кубок Италии • 3-й раунд
      Календарь
      Перед матчем

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      Фиорентина - Монца
      Кубок Италии - 18 августа 2019

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Фиорентина – Монца на Eurosport.ru! 18 августа 2019 года в 19:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Монца и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фиорентина и Монца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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