Фиорентина
    -
    17:00
    15.01.20
    Артемио Франки
    Аталанта
      Кубок Италии • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Фиорентина - Аталанта
      Кубок Италии - 15 января 2020

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Фиорентина – Аталанта на Eurosport.ru! 15 января 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джузеппе Якини или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Аталанта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фиорентина и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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