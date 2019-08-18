Перуджа
    -
    19:00
    18.08.19
    Ренато Курри
    Брешиа
      Кубок Италии • 3-й раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Перуджа - Брешиа
      Кубок Италии - 18 августа 2019

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Перуджа – Брешиа на Eurosport.ru! 18 августа 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алессандро Неста или Эухенио Корини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Перуджа и Брешиа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Перуджа и Брешиа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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