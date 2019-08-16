Дженоа
    -
    21:30
    16.08.19
    Стадион Луиджи Феррари
    Imolese
      Кубок Италии • 3-й раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Дженоа - Imolese
      Кубок Италии - 16 августа 2019

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Дженоа – Imolese на Eurosport.ru! 16 августа 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дженоа и Imolese и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дженоа и Imolese, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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