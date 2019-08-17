Онлайн

Парма - Юнион Венеция

Кубок Италии - 17 августа 2019

Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Парма – Юнион Венеция на Eurosport.ru! 17 августа 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Роберто д'Аверса или Серсе Косми? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Парма и Юнион Венеция и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Парма и Юнион Венеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

